Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом, – СМИ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом и сейчас находится на двухнедельной самоизоляции.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на начальника управления по связям с общественностью ВСУ полковника Богдана Сеника.
По его словам, состояние здоровья Хомчака на сегодня удовлетворительное. Когда именно Хомчак пошел на самоизоляцию, в Вооруженных силах не уточнили.
Издание "Сегодня" со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны также подтверждает диагноз Хомчака.
"Это правда. Хотя еще несколько дней тому назад мы видели его на работе и выглядел он абсолютно здоровым человеком", – заявил представитель оборонного ведомства.
Волонтер Александр Колым сообщил в Twitter, что у Хомчака COVID-19 и воспаление легких.
"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID и воспаление легких!" – написал Колым.
Отметим, что в августе коронавирус диагностировали у командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы.