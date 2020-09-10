Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом, – СМИ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом и сейчас находится на двухнедельной самоизоляции.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на начальника управления по связям с общественностью ВСУ полковника Богдана Сеника.

По его словам, состояние здоровья Хомчака на сегодня удовлетворительное. Когда именно Хомчак пошел на самоизоляцию, в Вооруженных силах не уточнили.

Издание "Сегодня" со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны также подтверждает диагноз Хомчака.

"Это правда. Хотя еще несколько дней тому назад мы видели его на работе и выглядел он абсолютно здоровым человеком", – заявил представитель оборонного ведомства.

Волонтер Александр Колым сообщил в Twitter, что у Хомчака COVID-19 и воспаление легких.

"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID и воспаление легких!" – написал Колым.

Отметим, что в августе коронавирус диагностировали у командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы.