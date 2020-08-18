Коронавирусом заболел командующий ВМС ВСУ, – СМИ

После совещания в штабе ВМС на самоизоляцию ушли 23 сотрудника. Сам Алексей Неижпапа отказался комментировать эту информацию.

Коронавирус диагностировали у командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы, сообщает Бабель со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По информации собеседников издания, 14 августа в штабе ВМС проходило совещание с участием Неижпапы, после которого на самоизоляцию ушли 23 сотрудника.

Сам Алексей Неижпапа отказался комментировать изданию эту информацию.

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

В июне президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу коммандующим ВМС Украины.

После назначения, в интервью одесскому издания "Думская" Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.