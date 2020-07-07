Слова командующего ВМС о прорыве России из Крыма преувеличены, – Наев

По мнению командующего ОС, слова Неижпапы о возможной полномасштабной конфронтации на юге Украины связаны с "его неопытностью".

Слова командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены. Об этом командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил 6 июля в эфире телеканала ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Он считает, что заявление коммандующего ВМС Украины Неижпапы о возможной полномасштабной конфронтации на юге материковой части Украины, сделанное в интервью изданию "Думская", вызвано его неопытностью.

"Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа был назначен недавно. В своем интервью региональному СМИ он рассказал свое понимание, как он это видит, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", – сказал Наев.

Он утверждает, что Неижпапа высказался как патриот. В то же время сведений о непосредственной угрозе вторжения сейчас нет, а разведка предоставляет командованию всю необходимую информацию о вероятных действиях противника, подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, в интервью одесскому издания "Думская" командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что российские войска могут прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может напасть на Украину, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

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