Из Украины выдворят хасидов, громивших ограждения в Умани

Из Украины выдворят двух граждан Израиля, громивших ограждения на могиле цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроила дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", – рассказал Геращенко.

"Уважаемые паломники, помните - вы гости в Украине. Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамства и насилия", – написал Геращенко, добавив, что подобные действия будут продолжаться со стороны других иностранцев, они также будут депортированы из Украины.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так называемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.