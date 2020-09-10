Киев попал в "оранжевую зону": запретили работу хостелов и фитнес-центров
Согласно новому эпидемиологическому зонированию город Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Решение вступит в силу 14 сентября.
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов у себя в Telegram, такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.
До этого столица Украины находилась в желтой, "предупредительной" зоне, с одним дополнительным запретом – на посещение домов престарелых.
По новым правилам, в городе запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 квадратных метров. Также запрещена деятельность хостелов, спортзалов и фитнес-центров. Кроме того, ограничена работа развлекательных заведений и приостановлен прием детей в детские лагеря.
Согласно новому зонированию, к "красной зоне" отнесли:
- город Чоп Закарпатской области;
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, а также Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
Напомним, по состоянию на 10 сентября в Украине за сутки было выявили 2582 новых случая заболевания, что на 31 случай больше, чем за сутки до этого.