Ляшко: благодаря карантину мы спасли тысячи жизней, мне не стыдно

Благодаря введенному весной в Украине карантину удалось спасти жизни многих людей.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте", – заявил Ляшко.

Он напомнил, что весной, когда во многих европейских странах уже был коллапс с количеством заболевших, в Украине фиксировались только единичные случаи инфекции.

"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", – сказал Ляшко.

По его словам, теперь медицинская система готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.

Напомним, согласно новому эпидемиологическому зонированию город Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Решение вступит в силу 14 сентября. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в распределении карантинных зон в регионах нет никакой политики, только показатели распространения COVID-19.