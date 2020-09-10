В распределении карантинных зон в регионах нет политики, – Степанов

Глава Минздрава напомнил, что "каждый день у нас растет количество заболевших, растет количество госпитализаций, мы вводим каждый день новые больницы, которые должны бороться с COVID-19".

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в распределении карантинных зон в регионах нет никакой политики, только показатели распространения COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"При распределении учитываются сугубо показатели заболеваемости на территории того или иного города или района. Министерство здравоохранения ориентируется только на эти показатели, политика нас не интересует, нас беспокоит исключительно здоровье и жизни украинцев, – сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что "каждый день у нас растет количество заболевших, растет количество госпитализаций, мы вводим каждый день новые больницы, которые должны бороться с COVID-19".

Кроме того, Степанов инициирует проведение совещания с мэрами городов.

"В понедельник хочу произвести такой селектор, рассчитываю на откровенный разговор, так как невыполнение и легкомысленное отношение ко всем противоэпидемическим мерам в перспективе несет очень большую угрозу в целом для Украины, для жизни и здоровья украинцев", – рассказал он.

"В любой медицинской системе при любом количестве коек есть определенный предел, за которой мы не можем переходить ни при каких обстоятельствах", – добавил он.

Напомним, согласно новому эпидемиологическому зонированию город Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Решение вступит в силу 14 сентября. По состоянию на 10 сентября в Украине за сутки было выявили 2582 новых случая заболевания, что на 31 случай больше, чем за сутки до этого.