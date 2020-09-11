С одного образца. В Украине появится тест-система, которая сможет отличать коронавирус от гриппа

В Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем именно болен человек - гриппом, парагриппом или коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество", – сказал он.

В то же время, он отметил, что "нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний".

По словам Ляшко, ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одной образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь”, – отметил он.

По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил.

Напомним, в Украине сейчас работают над четырьмя лекарственными средствами от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

О готовности вакцины о коронавируса заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

Экспериментальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом – безопасна и вызвала иммунный ответ в клинических испытаниях. Вакцину могут начать использовать к концу года.