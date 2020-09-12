Умерли более 300 человек. Статистика коронавируса в Украине за неделю

За неделю, с 4 по 10 сентября, зафиксировано 17 805 новых случаев заболевания, 305 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, а выздоровели в 20 раз больше - 6392 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Больше всего активных больных на 10 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Таблица по количеству заболевших коронвирусом в Украине за неделю

За неделю было проведено 161 497 ПЦР-исследований.

Напомним, по состоянию на 12 сентября в Украине выявили 3 103 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3 144), умерли 72 человека – наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала эпидемии.

В Киеве по состоянию на 11 сентября COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка.