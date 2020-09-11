Статистика коронавируса в Киеве на 11 сентября: впервые 404 новых заболевших
Городская власть считает, что ситуация с заболеваемостью остается контролируемой.
За минувшие сутки 10 сентября COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Умерли за сутки семь человек, а всего умер уже 261 киевлянин.
Подтвержденных случаев заболевания стало 16 523.
За последние сутки заболели:
- 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 156 мужчин от 18 до 81 лет;
- 14 девочек от четырех до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
Заболели также 13 медиков.
В больницы попали 58 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 168 человек, всего же коронавирус преодолели 5 170 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64 и Днепровском – 53 случая.
По словам Кличко, сейчас в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, находится по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом.
Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 есть около 2000 коек. Все они находятся в изолированных отделениях. Аппаратов ИВЛ в больницах – более 400.
Мэр заверил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.
Напомним, из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".
МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.