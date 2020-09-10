Степанов рассказал, когда в Украине объявят новый локдаун

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской и в такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".

Но все же глава Минздрава назвал условия, при которых такое все же будет неизбежно, сообщает УНН.

"Минздрав не планирует возвращать, рекомендовать полный локдаун всей страны. Мы считаем, что та модель, которая сейчас есть, в условиях адаптивного карантина, в зависимости от уровня заболеваемости, заполненности мест – двух базовых принципов, работает.".

Министр также привел в качестве аргумента динамику заболеваемости: "Растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. Зачем там вводить полный локдаун?".

Степанов также ответил на вопрос о том, могут ли ввести жесткий карантин, если заболеваемость симметрично будет расти во всех регионах Украины.

Жесткий карантин может быть введен, если "по всей стране, во всех городах, по всем районам одновременно за 14 дней количество заболевших людей будет превышать показатели, и заполненность коек будет более 75%", – уточнил он.

Напомним, ранее в МОЗ опубликовали новый алгоритм действий при подозрении коронавируса. Статистика заболевания коронавирусом в Украине остается неизменно высокой. 6 сентября зафиксировано 2 107 заболевших за сутки. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве (240), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (176).