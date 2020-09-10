Более 20 миллионов вылечившихся. Статистика по коронавирусу в мире на 10 сентября

На утро четверга, 10 сентября, количество вылечившихся по всему миру составило более 20 миллионов человек (20 100 662 человека). Зараженных на 8 миллионов больше.

Общее количество зараженных перешагнуло отметку в 28 миллионов и составило 28 022 276 человек. Общее число умерших – 908 тысяч человек (более 7 тысяч человек за сутки).

Об этом сообщает Worldometer.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Испания, Франция, Россия Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений стали Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24 месте, за последние дни поднявшись на 4 позиции вверх.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, как всегда, говорят о несколько меньшем количестве зараженных. В частности, общее количество зараженных в мире от данных Worldometer отстает на почти на 256 тысяч человек и составляет 27 766 325 человек. Аналогичный показатель был отмечен и днем ранее.

Лидеры антирейтинга по общему количеству заболевших коронавирусом не меняются уже несколько недель: на первом месте – США, на втором – Индия, на третьем – Бразилия, дальше – Россия и Перу.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.