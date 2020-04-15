Количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 2 миллиона
2020-04-15 17:59:00
Больше всего случаев болезни зафиксировано в США
По состоянию на вечер 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире составляет 2 000 984.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.
Больше всего случаев зафиксировано в США – 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488).
В пятерку лидеров входят Германия (132 321) и Франция (131 362).
В то же время, на сегодня от коронавируса излечились 501 206 человек. 128 071 больных погибли.
Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели.
- По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине было зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случаев заражения.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.
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