Количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 2 миллиона

Больше всего случаев болезни зафиксировано в США

По состоянию на вечер 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире составляет 2 000 984.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев зафиксировано в США – 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488).

В пятерку лидеров входят Германия (132 321) и Франция (131 362).

В то же время, на сегодня от коронавируса излечились 501 206 человек. 128 071 больных погибли.

Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: