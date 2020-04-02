Статистика коронавируса на вечер 2 апреля: в Украине – 897 cлучаев, в мире – уже миллион
2020-04-02 22:28:00
За сутки инфицированных стало больше на 103 человека
По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса. 19 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Сутки назад, вечером 1 апреля, было 794 инфицированных и 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели. По сравнению с 31 марта заболевших было больше на 149 человек.
В мире же общее число заболевших уже превысило 1 млн, умерших -- 51,5 тысяч.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
- Медицинские работники "скорой помощи" включены в перечень медспециальностей, которым повысят оклады в три раза.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина растеряла время во время подготовки в приходу коронавируса.
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