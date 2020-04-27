Количество зараженных коронавирусом в мире достигло трех миллионов
2020-04-27 21:36:00
Лидером по количеству случаев заражений остаются США
Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
В частности, общее число инфицированных достигло 3 002 303 человек, количество летальных исходов выросло до 208 131.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Заражения зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 55 118, заболевших – 972 969.
На втором месте – Испания (229 422 человека инфицированы, 23 521 – умер), на третьем – Италия (заражены 199 414 человека, умерли - 26 977).
Во Франции зарегистрированы 162 220 заболевших и 22 890 летальных исходов, в Германии – 158 142 случая заболевания и 5 985 погибших, в Великобритании – 154 038 заболевших и 20 797 умерших.
Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. Вечером 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на утро 27 апреля общее количество случаев COVID-19 составляло 2 994 960. При этом, 206 997 человек умерли, 878 955 – выздоровели.
- По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.