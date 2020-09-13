В Одессе отчитались: Госпотребслужба оштрафовала 5 кафе за нарушение карантинного режима

Госпотребслужба за сутки нашла в центре Одессы пять кафе, которые нарушали карантинные ограничения. Об этом сообщает "Думская". На нарушителей составили протоколы за отсутствие средств защиты у персонала кафе. Ночные клубы Одессы часто ловят на нарушении карантиных ограничений.

К примеру, несколько недель назад к административной ответственности районный суд Одессы привлек администратора ночного клуба Red Line, расположенного на пляже Аркадия. Ему придется заплатить штраф в размере 17 тыс. грн и 420 грн судебного сбора.

Отметим, 9 сентября в лабцентре Минздрава Одессы ПЦР-тесты не проводились вовсе – закончились. К концу дня в ожидании их появления скопилось 2250 пробирок.

Напомним, на внеочередном заседании 10 сентября Комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Киев к "оранжевой" зоне адаптивного карантина. С завтрашнего дня в столице будет действовать ряд новых ограничений. При этом, в Одессе как раз перед пересмотром карантинных зон закончились тесты.

Главный санитарный врач области Виталий Гончаров, тест-системы и реагенты на COVID-19 уже завезли в область. По его словам, их хватит приблизительно на месяц, а сам Лабораторный центр заработал в обычном режиме.

При этом, согласно данным сайта Covid19.gov.ua, койки в Одесской области заполнены на 90%.

Кроме того, во время празднования Дня города 2 сентября на Потемкинской лестнице собралось огромное количество людей. При этом, коммунальщики расклеили по всей лестнице ограничительные метки. Также практически все присутствующие были без масок.

Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования дня Одессы 2 сентября.

"В сеть разместили фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса они как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование", – заявил Степанов.

"Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший прирост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса", – добавил он.