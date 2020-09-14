100 на 100. В ОП рассказали о новом обмене пленными

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными с ОРДЛО, об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

Ермак сказал, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста. На уточнение журналиста, является ли это первым этапом подготовки к обмену пленными, собеседник ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкая задача от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – заявил Ермак.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.