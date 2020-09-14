В Никополе произошла стрельба, двое погибших
В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Личности погибших установлены. В городе объявлен план "Сирена".
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
По информации местного издания "Прихист", стрельбе предшествовал конфликт между неустановленными людьми. После чего неизвестный на автомобиле Daewoo Lanos привез в больницу двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями и уехал.
В августе в Запорожье иностранец открыл стрельбу из пистолета, ранив своего противника.
Ранее сообщалось, что в городе Украинка вечером 2 сентября группа неизвестных людей устроила перестрелку. К кафе "Де Бош" приехали около 20-ти мужчин, затем они зашли на летнюю террасу заведения. После чего прозвучали выстрелы. Позже в Киеве полицейскими был задержан ключевой организатор стрельбы в Украинке. Им оказался 32-летний гражданин России, который уже имел проблемы с правосудием.