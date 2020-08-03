В Запорожье врач роддома устроил стрельбу

В Запорожье иностранец открыл стрельбу из пистолета, ранив своего противника.

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел во дворе одного из жилых домов.

Между местными жителями, а именно мужчиной 1993 года рождения и мужчиной 1979 года рождения (гражданином Грузии, который работает врачом в одном из роддомов города), возник личный конфликт.

Во время перепалки иностранец несколько раз выстрелил в своего противника из пистолета.

В результате младший мужчина получил огнестрельные ранения груди, с которыми был отправлен в больницу.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Начато досудебное расследование с квалификацией "Покушение на убийство".

Ранее в Киеве около кинотеатра "Жовтень" рано утром двое мужчин угрожали другой компании из-за того, что они создают много шума. Мужчины стреляли из пистолета и пытались устроить драку с полицией.

18 июля в Черновцах посреди улицы выстрелом из боевого пистолета в голову убили мужчину.