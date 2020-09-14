Маски, свои авторучки и социальная дистанция: правила голосования во время карантина
Кабинет министров 14 сентября утвердил порядок организации и проведения выборов в условиях карантина. В первый раз они будут применены при местных выборах, запланированных на 25 октября.
Правила, в частности, такие:
- измерение температуры при входе в помещение избирательной комиссии;
- наличие на входе антисептиков;
- соблюдения социальной дистанции не менее метра;
- раздельное движение избирателей на вход и выход;
- не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней;
- избиратели должны находиться в респираторе или защитной маске, их могут попросить временно снять маску для подтверждения личности;
- рекомендуется пользоваться личными авторучками;
- находящиеся на самоизоляции могут голосоватье по месту пребывания, для этого нужно подать соответствующее заявление;
- в случае обнаружения COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, остальные ее члены могут продолжать работу при отсутствии у них опасных симптомов.
Напомним, за сутки 14 сентября в Украине выявили 2 462 заболевших коронавирусом (ранее – 2 476), умерли 33 человека. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 156 797 заболевших, 69 543 выздоровевших и 3211 умерших.
В связи с началом действия нового эпидемиологического зонирования в Украине и перехода Киева из "желтой" в "оранжевую" зону, в столице вводятся ограничения на госпитализацию и часть операций.