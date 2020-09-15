Мистическая история: мэру Киева доверили телефон "спутницы Пальчевского"

Мэр Киева Виталий Кличко поделился находкой, которую ему вручил в руки официант одного из кафе в центре города. Кличко передали телефон, который забыла в кафе некая "интересная парочка". А киевский градоначальник, как он сам сказал – дедуктивным методом, определил, что телефон принадлежит подруге кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Мистические истории старого Киева.. Гулял вечером на Ярославовом валу. Увидел в кафе одну интересную парочку.. Когда возвращался, кафе закрывалось, и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, который забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского", – написал Кличко.

При этом Кличко не упустил возможность потроллить своего конкурента на выборах, опубликовав фото экрана телефона, на котором, по всей видимости, Пальчевский в WhatsApp обозначен забавным ником "Палец".

Киевский мэр предложил хозяйке телефона обратиться на линию 15-51, чтобы вернуть его себе.

Андрей Пальчевский разведен. Он был в браке с Еленой Пальчевской около 30 лет, но развелся. Расставание было громким, миллионеру пришлось поделиться с бывшей супругой 80 миллионами долларов.

Напомним, в интервью Фокусу известный предприниматель Андрей Пальчевский рассказал о том, зачем идет в политику, как расценивает первые результаты правления президента Зеленского и как относится к кандидату в мэры Киева от "слуг".