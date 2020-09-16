Похвостный налог. Что изменит закон об обязательной регистрации животных и будет ли она платной

В начале сентября в соцсетях вспыхнул скандал вокруг законопроекта №3796 об обязательной регистрации и идентификации домашних животных. Внимание общественности к возможной коррупционной схеме, зашитой в документ, привлекли активисты из Лиги антитраста, которые отдельно подчеркнули наличие среди авторов инициативы нардепа Антона Яценко. На сегодня парламентарий свою подпись отозвал, а те, кто остался, обещают сделать регистрацию и перерегистрацию домашних животных бесплатной. Фокус решил разобраться, на что в итоге будет похож новый закон.

Документ появился в парламенте еще в начале июля и был зарегистрирован большой группой депутатов, в основном — от фракции "Слуга народа", во главе с Юлией Овчинниковой, председателем подкомитета в Комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

Законопроект предусматривает защиту животных от жестокого обращения и оставления хозяевами на улице, для чего депутаты предлагают ввести обязательную регистрацию и идентификацию домашних питомцев, что является стандартной нормой в большинстве европейских стран. Однако активисты обратили внимание общественности на возможный коррупционный мотив, скрывающийся за благими намерениями депутатов.

Где подвох?

В тексте законопроекта сказано, что регистрация животного – это внесение данных о нем в Единый государственный реестр. Как правило, это подразумевает под собой чипирование питомца путем введения под кожу микрочипа. После чип сканируют, присваивают идентификационный номер и заносят в базу необходимую информацию: контакты владельца, а также кличку, породу и особые приметы кошки или собаки. Есть и иной вариант идентификации – жетон с QR-кодом, который также содержит всю информацию, как о животном, так и о его владельце.

В законопроекте сказано, что идентифицируют и регистрируют животное специалисты ветеринарной медицины – агенты по идентификации. Это значит, что процедуру сможет провести любой государственный или частный врач, имеющий доступ к авторизованной базе данных.

Агия Загребельская, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, считает, что законопроект №3796 представляет из себя коррупционную схему, поскольку деньги за регистрацию животного будут идти не государству, а организациям-посредникам, так называемым прокладкам, которые в этом законопроекте называются "Едиными базами данных". Вдобавок ко всему, уверяет Загребельская, законопроект не регламентирует количество организаций, осуществляющих такую деятельность, и не объясняет условия конкурса, а также в нем нет сформированной цены на услуги регистрации и идентификации.

"Сегодня мы должны будем платить не только за регистрацию животного, но фактически каждый раз, когда обращаемся к ветеринарному врачу за прививкой, потому что информацию об этой прививке также необходимо вносить в базу. Или если вы решили переехать из одной квартиры в другую в базе должна быть отображена эта информация", — заявила Загребельская в интервью "24 каналу".

За ответами на вопросы, за что конкретно придется платить, кому и сколько, Фокус обратился непосредственно к инициатору законопроекта Юлии Овчинниковой.

"Многие владельцы животных уже зарегистрировали их в различных базах – эта система существует в Украине не первый год. Проект закона дает возможность бесплатно подключить все имеющиеся базы в Единый государственный реестр животных. В таком случае вся имеющаяся информация сразу окажется в едином реестре и не надо будет заново перерегистрировать животных. Как правило, новорожденные животные будут идентифицироваться и регистрироваться ветеринарным врачом сразу после первой вакцинации. А взрослые животные, которые еще не идентифицированы и не зарегистрированы – в любое удобное время в обычной ветеринарной больнице (коммунальной или частной), услугами которой обычно пользуется владелец. После вступления законопроекта в силу у владельцев животных будет три года на то, чтобы их зарегистрировать. В течение этого времени никаких штрафов за незарегистрированных домашних любимцев не будет", — рассказала Фокусу Юлия Овчинникова.

Также нардеп подчеркнула, что ко второму чтению планируют обязательно подать правки в документ с предложением сделать регистрацию и перерегистрацию для всех граждан бесплатной. А пока, согласно законопроекту, от платы за регистрацию и идентификацию освобождаются ветераны войны, лица с инвалидностью I и II групп, малообеспеченные семьи, а также лица, занимающиеся идентификацией и регистрацией бездомных животных (общественные и благотворительные организации, волонтеры) – они смогут пройти процедуру за счет местных бюджетов через профильное предприятие или учреждение.

Стоит отметить, что из числа домашних животных идентифицировать и регистрировать нужно будет собак и кошек. Перечень диких животных, содержащихся в неволе, утверждается Кабинетом министров.

Государство бесплатно не работает

Слухи о возможной коррупционной составляющей в законопроекте №3796 возникли не на пустом месте. Виктор Копач, заместитель председателя по организационному развитию и вопросам идентификации общественной организации "Украинское объединение защитников животных", вместе с депутатами, зоозащитниками и волонтерами участвовал в формировании законопроекта. По его словам, на первых этапах, когда писался законопроект, в группе участвовала Госпродпотребслужба. Ее представители заявили, что не могут делать регистрацию животных бесплатной и настаивали на оказании этой услуги за деньги.

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Мы настаивали на том, чтобы данные вносились через так называемые ассоциированные базы данных. На сегодняшний день у нас существуют три такие базы данных, плюс ко всему реестр Кинологического союза Украины, отдельно Киевский городской реестр и реестр диких животных. Есть закон, согласно которому база данных должна быть государственной, потому мы сошлись на том, что будет единая база данных, но в нее будут вноситься данные через уже существующие ассоциированные базы. А если врач-ветеринар будет вносить данные лишь через государственную базу, тут уже возникнут коррупционные схемы. Мы исключили этот момент", — рассказывает Фокусу Виктор Копач.

Исходя из этого, Госпродпотребслужба задалась целью сделать из государственных ветеринарных больниц пункты регистрации. Но сегодня ни одна государственная ветклиника не может похвастать тем, что обладает необходимым оборудованием.

Средняя стоимость чипирования в Киеве составляет 300-450 грн, услуга является единоразовой. Дешевле обойдется жетон, его средняя стоимость по стране – 200-250 грн

"Прежде чем госветклиники смогут запустить регистрацию животных, государство должно полностью обеспечить их оборудованием. И вот как раз обеспечение инфраструктуры, обеспечение необходимым оборудованием для идентификации животного – это самое спорное в этом законопроекте", – считает Копач.

В итоге Госпродпотребслужба вышла из группы разработчиков законопроекта. Теперь есть все шансы, что процедуру регистрации сделают бесплатной, а стоимость идентификации будет зависеть от рыночных условий. По мнению Копача, полностью бесплатная идентификация может создать условия для коррупционных схем, ведь в таком случае чипы и жетоны будет централизованно закупать государство, из-за чего появится возможность для махинаций и воровства денег налогоплательщиков.

Старая история

Идентификация домашних животных посредством чипирования существует в Украине, по меньшей мере, 10 лет. Сейчас такая процедура – дело добровольное, но она может стать обязательным требованием для всех держателей кошек и собак.

В настоящее время процедура выглядит следующим образом: владелец животного самостоятельно выбирает ветеринарного врача, который практикует эту процедуру. Под кожу в холку питомца вводится микрочип, его код тут же сканируют, в ветпаспорт вклеивают соответствующий штрих-код. Далее врач выдает владельцу инструкцию, как пройти регистрацию самостоятельно.

"Раньше сами врачи вносили данные о животном в базу. Тогда существовало лишь несколько таких ассоциированных баз, доступ к которым был лишь у врачей. Программа долго обрабатывала информацию, перенаправлялась, и все это занимало очень много времени. Теперь мы занимаемся лишь введением чипа под кожу животного, а всю регистрацию проводят сами владельцы питомца, мы лишь рассказываем, как этом сделать", — пояснили Фокусу в ветеринарной клинике "Оберег".

Средняя стоимость чипирования в Киеве составляет 300-450 грн, услуга является единоразовой. Дешевле обойдется жетон, его средняя стоимость по стране – 200-250 грн. Жетон с QR-кодом вешают на ошейник, поэтому он может потеряться, но есть и еще один нюанс, о котором Фокусу рассказали сотрудники Animal-id.info – базы данных домашних животных в Украине, входящей в крупнейшую европейскую ассоциацию баз данных Europetnet. Если после регистрации по жетону владелец кошки или собаки захочет животное чипировать, то уже не сможет внести код его чипа в базу самостоятельно, для этого потребуется делать запрос. "Жетон, как правило, привязывают к чипу, а не наоборот. Проще сначала чипировать, а уже после заказывать жетон, синхронизировать их коды и заполнить анкету своего любимца на сайте", — говорят в Animal-id, отмечая, что регистрация в базе бесплатна, за внесенные правки или дополнения плата не взимается.