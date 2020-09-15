В СНБО назвали возобновление работы "ВКонтакте" в Украине угрозой накануне выборов

Возобновление работы российской соцсети "ВКонтакте" накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом 15 сентября заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - отметил он.

По словам Демедюка, после введения санкций в отношении "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры по его блокировке. А российские спецслужбы параллельно ищут новые методы обхода ограничений.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал замглавы СНБО.

Российские социальные сети в Украине были заблокированы 15 мая 2017 года. Не смотря на санкции, в 2018 году «ВКонтакте» и «Одноклассники» оставались в десятке самых популярных доментов среди украинцев.

14 мая 2020 года ограничения работы российских соцсетей продлили.

14 сентября 2020 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал разобраться со свободным доступом во «ВКонтакте» через мобильное приложение.