Хасидов на границе кормят кошерной едой. Лукашенко считает, что они наткнулись "на стену непонимания"

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился помочь хасидам, которые не смогли попасть в Украину. Об этом сообщил белорусский официальный Telegram-канал "Пул Первого".

"Паломники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. Сперва под Пинском отказались пускать группу на Украину. А ночью под Гомелем, на пункте пропуска "Новая Гута". белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги – заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались на нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)", – заявил Лукашенко. Он поручил оказать хасидам всю необходимую помощь.

Напомним, что сотни хасидов остаются на границе Беларуси и Украины. Украинские пограничники говорят, что ясно разъяснили причины отказа во въезде, но паломники все равно не расходятся.

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко ситуацию на границе.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской — до 700, Волынской — до 1,5 тысячи. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров — около 600 иностранцев", – сообщил Дейнеко. Для усиления прикрытия границы привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолеты и беспилотные комплексы для проведения мониторинга границы. Сам Дейнеко поехал на границу для общения с хасидами. Он обещает не допустить прорыва границы.

ГПСУ поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Напомним, 18-20 сентября будет отмечаться Рош-ха-Шана, еврейский Новый год. В это время традиционно происходит пиковый наплыв паломников-хасидов в Умань к могиле духовного вождя брацлавских хасидов рабби Нахмана. В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, Кабмин ограничил въезд иностранцев в страну до 27 сентября.