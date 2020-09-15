Местные выборы в районах Донбасса, где сейчас они невозможны, могут пройти весной
Глава ЦИК Олег Диденко считает, что весной могут состояться местные выборы на тех территориях Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены", – сказал Диденко.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.
В интервью Фокусу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.