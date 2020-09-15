Местные выборы в районах Донбасса, где сейчас они невозможны, могут пройти весной

ЦИК будет обращаться в администрации по поводу ситуации с безопасностью.

Глава ЦИК Олег Диденко считает, что весной могут состояться местные выборы на тех территориях Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены", – сказал Диденко.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.