Местные выборы в районах Донбасса, где сейчас они невозможны, могут пройти весной
ЦИК будет обращаться в администрации по поводу ситуации с безопасностью.
Глава ЦИК Олег Диденко считает, что весной могут состояться местные выборы на тех территориях Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены", – сказал Диденко.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.
В интервью Фокусу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется.