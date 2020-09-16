Книгарня "Є" заверила, что увеличения продаж русскоязычных книг не будет

Сеть "Книгарня Є" заявила, что сейчас сеть не планирует увеличивать продажи русскоязычных книг, сообщил директор по развитию Андрей Домаранский, передает Украинская правда.

По его словам, соотношение украиноязычных книг и книг на иностранных языках, в частности на русском, останется на уровне, который есть и сейчас – 90% на 10%.

"Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и требующая более чем просто эмоциональной оценки", – сообщил он.

По его словам, в Украине сейчас выгоднее продавать русскоязычные книги, а не украиноязычные. Причина очень проста – больший рынок сбыта, потому что книги на русском можно продать не только в Украине.

Чтобы расширить рынок сбыта для украиноязычных книг, по мнению Домаранського, нужна помощь государства.

Напомним, ранее украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая ранее публично выступала против продажи в Украине книг российских издательств, объявила, что будет расширять ассортимент русскоязычного продукта.