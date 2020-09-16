В водительское удостоверение и техпаспорт автомобиля будут вносить новую информацию

На заседании 16 сентября Кабмин принял решение вносить в удостоверение водителя отметку о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство, его группу крови и резус-фактор. В свидетельство о регистрации транспортного средства будут указывать уровень экологических норм, которому соответствует транспортное средство.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Для реализации этих нововведений утверждены новые образцы бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства и временного регистрационного талона транспортного средства.

Место размещения информации о согласии на донорство и группе крови водителя

О необходимости замены находящихся на руках водителей документов в решении правительства ничего не говорится. Ранее в подобных случаях замена не требовалась. Новые бланки использовались при выдаче новых документов или их обмене по прямо указанным в нормативных документах причинах.

В описании бланков указано, что информация о согласии или несогласии на донорство вносится только с письменного разрешения владельца документа.

Напомним, после запуска системы автоматической видеофиксации нарушения ПДД некоторые водители начали маскировать номерные знаки на своих автомобилях. За это можно получить штраф – 170 грн в первый раз и 255 грн за повторное нарушение