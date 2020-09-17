Статистика коронавируса в Украине на 17 сентября: новый антирекорд

По состоянию на 17 сентября в Украине выявили 3 584 заболевших коронавирусом – новый антирекорд (днем ранее – 2 958), умерли 60 человек.1589 пациентов выздоровели. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 166 244 случаев COVID-19, выздоровели 73 913 украинцев, умерли 3400 пациентов.

Больше всего новых больных Харьковщине (483). Более 200 случаев в Киеве (379), а также в Тернопольской (390), Одесской (325) и Львовской (234) областях. Меньше всего за сутки – в Кировоградской (17).

Динамика в регионах:

– Киев – 18 449 заболевший (379 за сутки);

– Харьковская – 13 915 (483);

– Тернопольская – 10 394 (390);

– Одесская – 10 602 (325);

– Хмельницкая – 4198 (65);

– Ровенская – 10 797 (90);

– Львовская – 17 664 (234);

– Черновицкая – 12 640 (147);

– Житомирская – 4 656 (113);

– Ивано-Франковская – 11 856 (179);

– Запорожская – 2 673 (82);

– Киевская – 7 342 (135);

– Сумская – 2724 (84);

– Черкасская – 2820 (81);

– Донецкая – 2272 (92);

– Днепропетровская – 3653 (114;

– Черниговская – 3034 (112);

– Закарпатская – 8931 (102);

– Николаевская – 2252 (81);

– Винницкая – 5039 (63);

– Волынская – 6593 (89);

– Полтавская – 1363 (56);

– Луганская – 689 (36);

– Херсонская – 737 (35);

– Кировоградская – 951 (17).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 15 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 15,3% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 24 752.

Накануне, 14 сентября, было проведено 26 898 ПЦР-тестирований. Доля положительных среди них – 14,7%. Непротестированными по состоянию на 14 сентября оставались 18 617 образцов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".