Глава "Укрзализныци" Жмак признался, что почти месяц работает без трудового договора
Новый председатель правления государственной "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что уже три недели работает без подписанного контракта.
Об этом он сказал на онлайн-конференции "Европейской Бизнес Ассоциации", передает агентство "Интерфакс-Украина".
"Сейчас я пока работаю один. Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового договора. Три недели я на волонтерских началах", – подчеркнул новый глава "УЗ".
Как сообщает информагентство: "Жмак отметил, что с командой у него тоже есть определенные трудности, поскольку назначение членов правления – "очень многоступенчатый и сложный процесс".
Напомним, Жмак был назначен главой правления "Укрзализныци" на заседании Кабмина 26-го августа. Наблюдательный совет "УЗ" практически единогласно проголосовал за кандидатуру Жмака.
Ранее исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика и его подчиненных обвинили в махинациях на десятки миллионов гривен, путем искусственного поднятия стоимости билетов.