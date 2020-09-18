Минздрав Украины изменил протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения изменило методику лечения пациентов с коронавирусом Covid-19 в Украине, расширив набор используемых лекарственных препаратов.

Документ выложили в публичный доступ на сайте МОЗ, однако, как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, протокол не предназначен для самолечения.

"Вчера, наши лучшие специалисты дали очередную рекомендацию. Мы опять обновили протокол лечения – добавили, расширили схему использования тех или иных лекарственных средств. Почему это важно? Потому, что протокол для любого врача, который сталкивается с коронавирусной болезнью – это инструмент с помощью которого он определяет ту или иную терапию и подходы к лечению того или иного человека", – сказал Степанов на ежедневном брифинге в пятницу, 18 сентября.

Видео: Facebook / Міністерство охорони здоров'я України

Протокол регламентирует порядок назначения и применения лекарственных средств при Covid-19, а его применение является обязательным для всех украинских медработников.

В частности, документ расширяет применение глюкокортикоидов, для которых был назначен конкретный способ применения. Кроме того, документ определяет алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии. Также в протокол включили новые подходы к противомикробной терапии, и к кислородной поддержке больных. Инструкция конкретизирует показания для назначения такого лекарственного препарата, как "Тоцилизумаб".

По словам министра, также в четверг, 17 сентября он подписал "Стандарт предоставления медицинской помощи при коронавирусной болезни", который является отдельным документом и среди прочего определяет процедуру Covid-тестирования.

На днях Кабинет министров Украины изменил критерии по которым тому или иному региону Украины присваивают уровень эпидемиологической угрозы и как следствие – карантинных мер. Теперь в регионе будут устанавливать "красный уровень" карантина, только в случае превышения там уровня заболеваемости Covid-19 не менее, чем в пять раз по отношению к среднему уровню по стране.