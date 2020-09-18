Взрывное устройство "пряталось" в траве. На Донбассе во время тушения пожара подорвался военный
В пятницу, 18 сентября, военные гасили горевший участок травы. В какой-то момент один из военнослужащих в сухой растительности, не тронутой огнем, наткнулся на неизвестное взрывное устройство, которое мгновенно пришло в действие.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
С пожаром военным также удалось справиться на все "пять с плюсом".
Кроме того, уточняется, что с начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня.
"Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковское – из крупнокалиберного пулемета", – уточнили в пресс-центре.
К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военный не погиб и не пострадал.
Напомним, в Глухове Сумской области произошел пожар в воинской части, где находится 16-й батальон 58-й бригады Вооруженных сил Украины. Загорелся шатер, в котором находились армейцы. Двое военных погибли, еще один с ожогами доставлен в больницу.