Взрывное устройство "пряталось" в траве. На Донбассе во время тушения пожара подорвался военный

В пятницу, 18 сентября, военные гасили горевший участок травы. В какой-то момент один из военнослужащих в сухой растительности, не тронутой огнем, наткнулся на неизвестное взрывное устройство, которое мгновенно пришло в действие.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

С пожаром военным также удалось справиться на все "пять с плюсом".

Кроме того, уточняется, что с начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня.

"Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковское – из крупнокалиберного пулемета", – уточнили в пресс-центре.

К счастью, в результате обстрелов ни один украинский военный не погиб и не пострадал.

Напомним, в Глухове Сумской области произошел пожар в воинской части, где находится 16-й батальон 58-й бригады Вооруженных сил Украины. Загорелся шатер, в котором находились армейцы. Двое военных погибли, еще один с ожогами доставлен в больницу.