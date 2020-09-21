Статистика коронавируса в Украине на 21 сентября: за минувшие сутки заболело 2675 человек

По состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутками ранее было 2966 случаев заболевания). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 78 184 человека (+672 за сутки). От коронавируса скончались 3 583 пациента (26 из них за последние сутки). Продолжают болеть 96 586 человек (+1 977).

Больше всего новых инфицированных в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Киев – 19 758 заболевших (275 за сутки);

Львовская – 18 518 (201);

Харьковская область – 15 133 (245);

Черновицкая – 13 165 (123);

Ивано-Франковская – 12 538 (156);

Одесская – 11 610 (188);

Тернопольская – 11 439 (192);

Ровенская – 11 242 (118);

Закарпатская – 9 189 (35);

Киевская – 7 880 (136);

Волынская – 6 936 (80);

Винницкая – 5 322 (54);

Житомирская – 5 059 (71);

Хмельницкая – 4 823 (192);

Днепропетровская – 4 118 (136);

Черниговская – 3 341 (78);

Черкасская – 3 096 (61);

Сумская – 3 117 (94);

Запорожская – 2 934 (55);

Николаевская – 2 551 (82);

Донецкая – 2 480 (50);

Полтавская – 1 534 (35);

Кировоградская – 993 (8);

Херсонская – 818 (5);

Луганская – 759 (5).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 19 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 17, 06% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 25 538. Было проведено 23 927 ПЦР-тестирований.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.