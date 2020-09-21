Статистика коронавируса в Украине на 21 сентября: за минувшие сутки заболело 2675 человек
По состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутками ранее было 2966 случаев заболевания). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего выздоровели 78 184 человека (+672 за сутки). От коронавируса скончались 3 583 пациента (26 из них за последние сутки). Продолжают болеть 96 586 человек (+1 977).
Больше всего новых инфицированных в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) областях.
Динамика эпидемии по регионам:
- Киев – 19 758 заболевших (275 за сутки);
- Львовская – 18 518 (201);
- Харьковская область – 15 133 (245);
- Черновицкая – 13 165 (123);
- Ивано-Франковская – 12 538 (156);
- Одесская – 11 610 (188);
- Тернопольская – 11 439 (192);
- Ровенская – 11 242 (118);
- Закарпатская – 9 189 (35);
- Киевская – 7 880 (136);
- Волынская – 6 936 (80);
- Винницкая – 5 322 (54);
- Житомирская – 5 059 (71);
- Хмельницкая – 4 823 (192);
- Днепропетровская – 4 118 (136);
- Черниговская – 3 341 (78);
- Черкасская – 3 096 (61);
- Сумская – 3 117 (94);
- Запорожская – 2 934 (55);
- Николаевская – 2 551 (82);
- Донецкая – 2 480 (50);
- Полтавская – 1 534 (35);
- Кировоградская – 993 (8);
- Херсонская – 818 (5);
- Луганская – 759 (5).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 19 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 17, 06% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 25 538. Было проведено 23 927 ПЦР-тестирований.
Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.