На Позняках из-за горения свалки “красный” уровень загрязнения воздуха

Утром 21 сентября улицы столичного Харьковского массива (Дарницкий район) окутал смог, ощущался сильный запах гари. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Как сообщила пресс-секретарь главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, задымленность вызвана пожаром свалки, который начался в 00.45 ночи.

“Там идет процесс тления. Эта свалка глубиной залегания до шести метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Поэтому это принцип горения такой же, когда горят торфяники. Сейчас там спасатели работают, есть очаги возгорания. Так же привлекается специальная инженерная техника, чтобы эти пласты переворачивать, чтобы дальше была возможность проливать”, - сообщила журналистам Водолага.

Согласно данным мониторинга качества воздуха, ситуация в районе Харьковского массива, Осокорков и Позняков остается напряженной. Самый тревожный “красный” показатель индекса загрязнения воздуха - в районе улицы Крушельницкой, “оранжевые” показатели фиксируются на Харьковском шоссе и улице Драгоманова. В других местах района также повышенный уровень загрязнения.

Фокус уже писал, что Харьковский массив и Позняки - традиционно самые загрязненные районы Киева. В то же время, уже несколько лет не удается запустить муниципальную и общегосударственную систему мониторинга качества воздуха.