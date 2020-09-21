Телемарафон «РE:ВІЗІЯ КРАЇНИ» на «5 каналі»

Украина
Новини партнерів 21 вересня «ТВІЙ УКРАЇНСЬКИЙ 5 КАНАЛ»  розпочинає телемарафон «Ре:візія країни», в рамках якого запускає лінійку вечірніх ток-шоу, як з відомими нашим глядачам обличчями, так і новими ведучими

Щобудня у вечірньому праймі «5 каналу» в межах марафону «Ре:візія країни» до уваги глядачів:

Авторське ток-шоу «КОНДРАТЮК У ПОНЕДІЛОК»

Авторська адаптація популярного західного формату “Вечірнє шоу” – у виконанні легенди українського телебачення Ігоря Кондратюка.

«КОНДРАТЮК У ПОНЕДІЛОК» – це невимушені  вечірні розмови у комфортній та доброзичливій атмосфері – глядач наче і сам потрапляє в гості до Кондратюка.

До ведучого приходитимуть відомі українці, селебрітіз, люди зі світу мистецтва, науки, спорту. Головна ідея телепроєкту – гості в реальному житті  не повинні мати жодних спільних тем та перетинатися сферами інтересів.

В кінці шоу музичний сюрприз  –  гості заспівають в караоке.

Пісню обирає ведучий Ігор Кондратюк. Дивіться щопонеділка о 19:20

Регіональне ток-шоу «КРАЇНА»

Розбираємо регіональні проблеми, які насправді мають загальнонаціональний масштаб. І навпаки – загальнонаціональні проблеми, які кожен регіон гостро відчуває по-своєму.

В обговоренні беруть участь політики, чиновники місцевого і всеукраїнського рівня, фахівці, представники громад.

В режимі телемосту до спільної розмови залучаємо регіони.

Модерує дискусію київська студія.

Ведуча: Христина Стець. Дивіться щовівторка о 19:20

Політичне ток-шоу “ВЕЛИКА ПОЛІТИКА»

“ВЕЛИКА ПОЛІТИКА» - гостра дискусія гостей в студії : політиків, топ-чиновників і експертів на головні політичні теми дня й тижня. Прогноз розвитку подій, аналіз помилок, представлення альтернативного  вирішення проблем України.

Ведуча: Анна Мірошниченко. Дивіться щосереди о 19:20

Соціальне ток-шоу #НЕБАЙДУЖА

Хочеш жити достойно в достойні країні?  -  думай кого обираєш, знай  хто за що відповідає  і,  врешті, роби щось сам. І власним прикладом ведуча шоу покаже, що це не вигадка, а реальність.  Це гостро соціальне ток – шоу, в якому обговорюємо кричущі проблеми, які не вирішуються  як з вини  влади, так і  через байдужість,  інертність  та  «совковість»  самих людей. І не просто обговорюємо,  а показуємо й доводимо,  що краще  життя залежить  від того, наскільки  громадяни відповідальні за свій вибір, свій статок, своє здоров'я, за  простір в якому вони живуть тощо. Власним прикладом показуємо, як вирішується та чи інша проблема. Глядачі побачать це, зокрема, й у сюжетах, де «5 канал» в обличчі ведучої допоміг вирішити соціальні проблеми.

До обговорення залучаємо телеглядачів,  інтернет-аудиторію і глядачів у студії.

Ведуча: Лариса Губіна. Дивіться щочетверга о 19:20

 «ПОЛІТКЛУБ»  Віталія Портнікова.

 Це спільний проєкт телеканалів “5 канал” та “Еспресо”.

«ПОЛІТКЛУБ» - дискусійний майданчик , на якому політики, представники законодавчої та виконавчої влади ведуть фахову дискусію і шукають рішення проблем українців.

Тут важлива не констатація «сталося» і хайп, тут важливо «що робити?» для вирішення проблеми.

До дискусії залучаються глядачі телеканалів, які беруть участь у голосуванні, і мають можливість зателефонувати в прямий ефір. А також до дискусії залучаються глядачі безпосередньо в студії ток-шоу.

Ведучий: Віталій Портніков. Дивіться щоп’ятниці о 19:20.

5 КАНАЛ. ТВІЙ. УКРАЇНСЬКИЙ