Партконференция возле Красного корпуса: "Слуги народа" ответили возмущенным студентам

Партия "Слуга народа" ответила на протест студпарламента Киевского национального университета (КНУ) против прошедшей в воскресенье возле Красного корпуса партконференции, на которой состоялась презентация избирательного списка политсилы на выборах в Киевский городской совет.

Об этом говорится в Telegram-канале партии Слуга народа.

В "Слуге народа" отметили, что все обвинения политсилы в каких-либо нарушениях являются безосновательными.

"Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного", – заявили в политсиле.

Там разъяснили, что мероприятие проходило на части открытой территории вуза, в выходной день, в отсутствие преподавателей и студентов, и никак не могло повлиять на учебный процесс.

При этом, не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации мероприятия, а сцену демонтировали в тот же день.

"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса", – заявили в Слуге народа.

В политсиле также пообещали сделать внутренний дворик Красного корпуса университета доступным для всех.

"Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должно быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуги народа" выступят с инициативой, чтобы ворота во дворик были открыты для всех желающих, по крайней мере, в дневное время", – говорится в заявлении.

Напомним, 20 сентября на заднем дворе Красного корпуса состоялась презентация избирательного списка “Слуги народа” на выборах в Киевский городской совет. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский и кандидат в столичные мэры Ирина Верещук.

Позднее Студпарламент КНУ выступил с протестом против произошедшей партконференции. Представители студенческого самоуправления возмутились, что ранее им отказывали в проведении массовых мероприятий на том же месте и потребовали, чтобы КНУ не использовали в политической агитации впредь.