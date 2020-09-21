СБУ нашла "черные наличные" в холодильнике руководства "Укрзализныци"

СБУ разоблачила отдельных руководителей Укрзализныци на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозок, сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители одного из филиалов УЗ искусственно создали для одесского филиала заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь для поиска клиентов частные коммерческие структуры. В дальнейшем такие услуги начала оказывать фирма, подконтрольная организаторам схемы.

Фирма фактически монополизировала этот сегмент рынка. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали вывод в тень через фиктивные фирмы более 4 млн грн.

При обыске правоохранители нашли печати фиктивных компаний, черную бухгалтерию и 1,2 миллиона гривен наличными. Деньги прятали в холодильнике

Документы и деньги конфисковали, на них СБУ наложила арест. Сейчас оперативники проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Напомним, за деньги, заложенные госкомпанией "Укрзализныця" на ремонт дизель-поезда, ее бывшее руководство незаконно приобрело два лимузина Audi А8 Long, стоимостью около 4,5 миллиона гривен каждый.