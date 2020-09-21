Кабмин установил ограничения в "красных зонах". В разных регионах – меры разные

В Украине установили новые ограничения для регионов, которые попали в "красную" зону карантина.

Как сообщается на сайте Кабмина в понедельник, 21 сентября, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимала это решение на совещании со своими подразделениями на местах.

"Сегодня на внеочередном заседании Госкомиссии по ТЭБ и ЧС с учетом предложений, предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС, принято решение о введении ограничений на территориях, где 18-го сентября установлен красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", – указано в сообщении.

Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 22 сентября 2020 года, сообщает "Правительственный портал", публикуя списки ограничительных мер, в зависимости от региона.

В городе Чоп, Закарпатской области ввели ограничения на:

посещение учебных заведений;

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, но не более пяти человек в машине;

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах,театрах, ресторанах, кафе, ТРЦ, спортзалах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. За исключением продуктовых магазинов, магазинов бытовой химии, банков, аптек и почты;

посещение социальных учреждений, реабилитационных центров и домов престарелых.

В Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области будут действовать такие запреты:

посадка пассажиров в транспорт пригородного и прочих сообщений (аналогично тому, как в г. Чоп);

прием посетителей в учреждениях культуры и прочих заведений не первостепенной важности (так же, как в Чопе);

посещение социальных центров.

В городе Бережаны, в также Залещицком, Збаражском и Тернопольском районах Тернопольской области введены такие меры:

посадка в пригородный и междугородный транспорт;

прием посетителей в учреждениях культуры и прочие заведения;

посещение социальных центров.

В городе Славута, а также в Волочиском районе Хмельницкой области запрещены:

посещение всех учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования;

посадка в пригородный и междугородный транспорт;

прием посетителей в учреждениях культуры и пр.;

посещение социальных центров.

В городе Канев, Черкасской области ограничены:

посещение учебных заведений соискателями образования;

посадка в междугородний и пригородный транспорт;

прием посетителей в учреждениях культуры и пр;

посещение социальных центров.

В Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области запретили:

посадка в пригородный и междугородний транспорт;

посещение учебных заведений;

прием посетителей в учреждениях культуры и пр.;

посещение социальных центров.

В городе Нежин, а также в Носовском районе Черниговской области теперь нельзя:

прием посетителей в учреждениях культуры и пр.;

посещение социальных центров.

Напомним, сегодня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила в Украине новое эпидемическое зонирование, которое вступило в силу в 00:00 понедельника, 21-го сентября и будет действовать в течение двух недель. На первом месте по количеству заболевших оказался город Киев.