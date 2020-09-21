В Украине начали выдавать "особенные" номера для электромобилей

Согласно действующему с первого января этого года закону №10405 "О создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей", автомобилям с нулевым уровнем выбросов начали выдавать "зеленые"‎ номерные знаки.

Фотографией таких номеров поделился у себя в Facebook создатель паблика Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий. "Экологические" номера не темно-серого, а темно-зеленого оттенка, а также имеют свою особую маркировку. В таких номерах используются символы, идентичные для латиницы и кириллицы, а также, впервые в Украине – чистая латиница.

Таким образом, маркировку транспортных средств с электрическим двигателем в Украине привели в соответствие с европейскими и мировыми нормами.

Фото: Autogeek.com.ua

Закон №10405 ввел эти специальные номера наряду с новыми дорожными знаками, а также штрафами за незаконную парковку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на зарядных станциях для электромобилей.

Кроме того, документ вводит специальную маркировку для электромобилей-такси. В частности, для обозначения электро-такси будут использовать сочетания знаков: "TV", "TW", "TY" и "TZ", написанных на желтом фоне.

Фото: Autogeek.com.ua

Совсем недавно, 9-го сентября, Кабмин Украины впервые на законодательном уровне определил термины "электрическое транспортное средство" или "электромобиль",а также "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль" и еще несколько подобных терминов.

Напомним, во вторник, 15 сентября, под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате которой госпитализировали водителя электрокара и семерых пассажиров рейсового автобуса.