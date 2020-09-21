Суд арестовал на два месяца нардепа Юрченко с альтернативой залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.

Сам Юрченко себя виновным себя не признает. Его защита утверждает, что детектив НАБУ под прикрытием спровоцировал преступление.

Народный депутат взят под стражу в зале суда.

В случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязательства: носить электронное средство контроля (браслет), прибывать к следователю по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.

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На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.