В СНБО рассказали, как будут бороться с вновь работающим "ВКонтакте" в Украине

Российская соцсеть "ВКонтакте", которая в Украине запрещена, обошла блокировку не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, сообщили в СНБО, передает Укринформ.

По словам СНБО, украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами по блокировке соцсети на территории Украины.

"Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может составлять угрозу национальной безопасности страны", – сообщили в СНБО в ответ на запрос.

Российские социальные сети в Украине были заблокированы 15 мая 2017 года. Не смотря на санкции, в 2018 году "ВКонтакте" и "Одноклассники" оставались в десятке самых популярных доментов среди украинцев.

14 мая 2020 года ограничения работы российских соцсетей продлили.

14 сентября 2020 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал разобраться со свободным доступом во "ВКонтакте" через мобильное приложение.