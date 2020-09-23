Сутки на Донбассе: по всей линии разграничения соблюдалась "тишина"

За прошедшие сутки, 22 сентября, и с начала текущих суток на линии разграничения на Донбассе не зафиксировано нарушений прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"22 сентября по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварность вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины были готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы. С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", – говорится в релизе.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Напомним, за минувшие сутки, 21 сентября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.