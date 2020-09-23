"Потерялся" на Житомирщине. Археологи нашли неизвестный город времен Киевской Руси

Древнее селение представляет собой достаточно хорошо укрепленный форт с остатками кирпичного строения, похожего на церковь.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов в Facebook.

"Археологи, обследовавшие место находки Городницкого клада под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси. Он "потерялся" просто в Городнице. Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города", – написал ученый.

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И действительно, город сложно заметить среди густой растительности

По его словам, древняя Городница имела две линии обороны – валов. Кроме того, наши давние фортификаторы создали специально подготовленные оборонительные крутые склоны.

На месте обнаруженного поселения археологи также нашли небольшие фрагменты обожженной глины, напоминающее о плинфе – кирпичах княжеских времен.

"Итак, перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего, церкви)", – добавил Алферов.

Отметим, в конце августа в Городнице на Житомирщине местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси, которые историки считают уникальным сокровищем национального значения. Впоследствии археологи обнаружили там еще 6 сребреников, а теперь еще и древний город, который ранее был неизвестен.

Напомним, в июле 2020 года, исследуя курганы под Запорожьем, археологи обнаружили сокровища скифов, некоторые из которых относятся к бронзовой эре.