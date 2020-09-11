Под Трускавцом дорожные строители нашли следы древней культуры старше Трипольской

Под курортным городом Трускавец во Львовской области при строительстве трассы обнаружены следы древней стоянки, возраст которой превышает семь тысяч лет.

Как сообщает "Спасательная археологическая служба" (САС), при исследовании участка, который отвели под строительство объездной дороги, археологи нашли артефакты поселения культуры линейно-ленточной керамики.

"Предполагаем, что это было небольшое поселение, возможно, временная стоянка на несколько десятков человек. Она одна из немногих, которые до сих пор обнаружены на Прикарпатье. Люди, которые здесь жили, путешествовали на большие расстояния, возможно, перешли Карпаты. Мы нашли отщепы из обсидиана, который попадал к нам из Словакии и Венгрии", – рассказал руководитель исследований Александр Силаев.

Фото: Ras.gov.ua

За две недели раскопок ученые раскопали сооружение площадью 23 на 8 метров.

"Это характерный для этой культуры "длинный дом", который имел прямоугольную форму и был построен в виде опорно-столбовой конструкции", – рассказали историки САС.

В числе прочего, археологи откопали уже несколько исторических объектов: "Основные находки на поселении – из кремня. Среди артефактов – серпы, заготовки ножей, фрагменты горшков".

Фото: Ras.gov.ua

Культура линейно-ленточной керамики – это первая неолитическая культура в Западной и Центральной Европе, которая датируется периодом 5500 – 4000 гг. до нашей эры. Это одна из древнейших культур на территории Украины, представители которой освоили земледелие и скотоводство. Свое название она получила из-за специфических орнаментов на керамике.

Напомним, в июле 2020 года, исследуя курганы под Запорожьем, археологи обнаружили сокровища скифов, некоторые из которых относятся к бронзовое эре.