Киев останется в "оранжевой" зоне до марта "по самым оптимистическим прогнозам", – Госпотребслужба

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта, передает РБК-Украина.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", – говорит Рубан.

По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".