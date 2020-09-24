Прием граждан прекращен. В Миграционной службе Украины вспышка коронавируса
Со среды, 23 сентября, приостановлена работа главного управления миграционной службы Украины из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и в связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан", – говорится в сообщении.
Также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9.
"Проводятся дезинфекционные мероприятия", – добавили в пресс-службе.
Отметим, что управление миграционной службы из-за коронавируса закрывают не впервые. Так, на подобные меры ведомству из-за аналогичной вспышки пришлось пойти и в начале сентября.
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Напоминаем, что в ГМС можно обратиться дистанционно:
С помощью сервиса "Приемная электронных обращений граждан" (https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html)
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Позвонив на телефонную линию ГМС по телефону: (044) 279-98-99 или на "горячие линии" областных управлений ГМС - все актуальные контакты указано на официальном сайте (https: //dmsu.gov.ua / ... /stru.../teritorialni-organi-dms.html).
Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Офисе президента и Управлении госохраны.