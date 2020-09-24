"Слуга народа" хочет дать налоговой доступ к банковской тайне

Нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о предоставлении налоговикам доступа к банковской тайне, сообщает сайт парламента.

Законопроект предлагает разрешить налоговикам просто по запросу получать информацию о движении средств, назначении платежей и контрагентах любого юридического или физического лица вне зависимости от ведения хозяйственной деятельности.

К настоящему времени сотрудники налоговой службы имеют ограниченный доступ к банковской информации.

Объем этой информации ограничивается только сведениями о наличии банковских счетов. Ранее закон обязывал банки предоставлять информацию об операциях конкретного клиента по письменному запросу органов прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ или АМКУ.

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В данный момент, чтобы получить доступ к нужным данным о банковских операциях, налоговая должна иметь постановление суда.

Ранее председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявлял, что необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов.

Отметим, Фокус писал о том, что в банках ужесточили контроль над законностью происхождения денег клиентов. Это — последствие принятого в декабре 2019 года закона "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко рассказал Фокусу о том, когда Украина начнет выходить из кризиса, как правительство собирается стимулировать рост экономики без снижения налогов и какую роль в этом будут играть агросектор и льготные условия для новых инвестиционных проектов.