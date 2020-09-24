Перенес более 30 операций: умер морпех, раненный на Донбассе снайпером летом

24 сентября больнице умер украинский военнослужащий Константин Оверко, раненный летом на Донбассе российским снайпером, сообщает 503-й Отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины.

Согласно сообщению батальона, Константин перенес более 30 сложных операций.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице", – сказано в сообщении.

Волонтерский фонд "Повернись живим" сообщил, что все это время врачи боролись за воина. Кроме того, постоянно рядом с ним находилась мама. Сам мужчина также пытался воспользоваться каждым шансом прожить еще хотя бы один день, чтобы впоследствии стать на ноги.

"Если вы до сих пор думаете, что война далеко, то знайте – сегодня она пришла в Запорожье, откуда родом Константин Оверко. Враг у нас один. И из-за него мы сегодня снова оплакиваем воина. Сегодня война забрала Костю. Светлая память защитнику!" – сообщили волонтеры.

Напомним, с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе с 14-го апреля 2014 года и по 7-е сентября 2020-го боевые потери Украины составили 2660 военных. За тот же период Вооруженные силы Украины понесли следующие небоевые потери: 1142 погибшими и 2316 – ранены.