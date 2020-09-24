Сейчас в Украине вторая волна коронавируса, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить", – сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, в начале пандемии, на 40 млн украинцев было от 100 до 300 заболевших, а сейчас статистика изменилась и цифры уже другие.

"Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 000 заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину", – сообщил президент.

Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".

По состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.