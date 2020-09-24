Украина может уйти на жесткий карантин еще до 25 октября, – Ляшко

Локдауна можно избежать, если украинцы будут придерживаться санитарных норм, говорит Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может перейти на жесткий карантин еще до 25 октября. Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", – говорит он.

При этом, по его словам, локдауна можно избежать, если украинцы будут придерживаться санитарных норм.

"Повторюсь: никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию", – сказал Ляшко.

Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".

По состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.